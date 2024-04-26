وزير الدفاع الروسيّ لنظيره الإيرانيّ: روسيا مستعدة لتوسيع التعاون العسكريّ والفنّيّ

أكّد وزير الدفاع الروسيّ سيرجي شويجو لنظيره الإيرانيّ محمد رضا آشتیانی أنّ روسيا مستعدة لتوسيع التعاون العسكريّ والفنّيّ مع إيران، وفق ما نقلت وكالة الإعلام الروسية.وقال شويجو، خلال لقاء، أنّ الاتصالات بين الإدارات العسكرية في البلدين زادت بشكل كبير في الآونة الأخيرة.ويشارك الوزيران في اجتماع لمنظمة شنغهاي للتعاون في قازاخستان.