طلاب أغلقوا مداخل جامعة سيانس بو في باريس احتجاجًا على الحرب في غزة

أغلق طلاب مداخل جامعة سيانس بو المرموقة في العاصمة الفرنسية في احتجاج على الحرب في غزة.



وطالبوا الجامعة بإدانة التصرفات الإسرائيلية، في تحرك مماثل لمظاهرات شهدتها جامعات أميركية.



وردد الطلاب هُتافات داعمة للفلسطينيين ورفعوا الأعلام الفلسطينية على النوافذ وفوق مدخل المبنى.



ووضع عدد منهم الكوفية ذات اللونين الأسود والأبيض، التي أصبحت رمزًا للتضامن مع غزة.