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الأمم المتحدة تشعر بقلق متزايد في شأن تصاعد التوتر في ولاية في السودان

أخبار دولية
2024-04-26 | 08:56
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الأمم المتحدة تشعر بقلق متزايد في شأن تصاعد التوتر في ولاية في السودان
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الأمم المتحدة تشعر بقلق متزايد في شأن تصاعد التوتر في ولاية في السودان

أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة أنّ المنظمة تشعر بقلق متزايد في شأن تصاعد التوتر في مدينة الفاشر، في ولاية شمال دافور السودانية.

وأشار إلى وجود تقارير تفيد بأنّ قوات الدعم السريع تطوّق المدينة، ممّا ينبئ بهجوم وشيك محتمل.
 
وأوضح المتحدث أنّ مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يتواصل مع الأطراف جميعهم لتهدئة التوتر في المنطقة.

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