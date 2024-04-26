غوتيريش دعا الأطراف في السودان إلى الامتناع عن القتال

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأطراف في السودان إلى الامتناع عن القتال، بعدما عبّرت الخارجية الأميركية عن مخاوف من هجوم وشيك في مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور في السودان وحيث تتركز المساعدات الانسانية.



وأكّد، في بيان، تلقّيه معلومات مثيرة للقلق بشكل متزايد في شأن تصعيد كبير للتوترات بين الجهات المسلحة في الفاشر.



وقال إنّ الهجوم على المدينة ستكون له عواقب كارثية على السكان المدنيين.



وأوضح أنّ تصعيد التوترات يحدث في منطقة على شفير المجاعة.