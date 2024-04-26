مقتل 10 أشخاص على الأقل في حريق بفندق في جنوب البرازيل

قضى عشرة أشخاص على الأقل في حريق اندلع في وقت مبكر صباح الجمعة في فندق يأوي مشردين في بورتو اليغري بجنوب البرازيل، وفق ما أفاد جهاز الاطفاء.



وقال جهاز الاطفاء في ولاية ريو غراندي دو سول في بيان: "تم تأكيد مصرع عشرة اشخاص"، موضحاً أن الفندق يعمل في شكل "غير قانوني".