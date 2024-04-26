الإفراج عن محمد عماد الخلف بعدما اختطفته عصابة ... ماذا في التفاصيل؟

أُطلق محمد عماد الخلف، بعد دفع ذويه فدية قدرها 10 آلاف دولار أميركيّ للعصابة الخاطفة في لبنان، وفق ما أفادت معلومات صحافية وصفحة ديرالزور 24 على مواقع التواصل الاجتماعيّ.



والخلف من بلدة محكان شرق ديرالزور ويبلغ من العمر 27 عامًا.



وكانت عصابة قد اختطفته، بإعلان زائف عبر "تيك توك"، في محاولة للحصول على فدية، مهددين بقتله.



وانتشرت مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل كان الخاطفون أرسلوها لذويه تُظهر تعذيب محمد وصعقه بالكهرباء وتعريته وضربه بوحشية.