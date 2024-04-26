هل تسحب واشنطن جنودها من تشاد بعد خطوة مماثلة في النيجر؟

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أنّ الولايات المتحدة ستسحب جنودها موقتًا، من تشاد، بعد أيام من الموافقة على سحب قواتها من النيجر المجاورة.



وقال المتحدث باسم البنتاغون الجنرال بات رايدر، في مؤتمر صحافيّ، إنّ القيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا أفريكوم تدرس حاليًا، إعادة تمركز بعض القوات العسكرية الأميركية في تشاد والتي كان من المقرر بالفعل مغادرة جزء منها.



وأضاف: "أنها خطوة موقتة في المراجعة المستمرة لتعاوننا الأمنيّ، والتي ستستأنف بعد الانتخابات الرئاسية في 6 أيار في تشاد."