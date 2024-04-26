الرئيس الأوكراني يطلب المزيد من أنظمة الدفاع الجوي في اجتماع مع الحلفاء

طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إرسال المزيد من أنظمة الدفاع الجوي إلى كييف لمساعدتها في التصدي للهجمات الروسية، لافتا الى أن تعثر التمويل الأميركي ساعد موسكو في المضي في أعمالها العسكرية.



وقال زيلينسكي في بداية اجتماع عبر الإنترنت بقيادة الولايات المتحدة بشأن المساعدة في تسليح أوكرانيا: "استخدمت الطائرات الروسية أكثر من 9000 قنبلة جوية موجهة ضد أوكرانيا خلال هذا العام، ونحن بحاجة إلى قدرات دفاعية لإسقاط الطائرات المقاتلة كي لا تقترب من مواقعنا وحدودنا".



وقال وزير الدفاع الأميريي لويد أوستن إن الاجتماع سيركز على قدرات الدفاع الجوي لأوكرانيا.