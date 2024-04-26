حماس منفتحة على أيّ أفكار أو مقترحات لوقف إطلاق النار

انتقدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بيانًا صادرًا عن الولايات المتحدة و17 دولة أخرى دعاها إلى إطلاق الرهائن، لإنهاء الأزمة في غزة.



وقالت الحركة إنّها تأسف لأنه لم يتناول المطالب الفلسطينية.



وأكّدت "حماس"، في بيان أنّها منفتحة على أيّ أفكار أو مقترحات لوقف إطلاق النار وأنّها تتمسك بمطالبها الرئيسية.