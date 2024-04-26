نتنياهو: قرارات الجنائية الدولية لن تؤثر على تصرفاتنا لكنها ستشكل سابقة خطيرة

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم أن أي أحكام تصدرها المحكمة الجنائية الدولية لن يكون لها تأثير على تصرفات إسرائيل لكنها "ستشكل سابقة خطيرة".



وقال نتنياهو في بيان نُشر على تطبيق "تليغرام": "تحت قيادتي، لن تقبل إسرائيل أبدا بأي محاولة من جانب المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لتقويض حقها الأساسي في الدفاع عن نفسها".



وأضاف: "ورغم أن القرارات التي تتخذها المحكمة في لاهاي لن تؤثر على تصرفات إسرائيل، فإنها ستشكل سابقة خطيرة تهدد الجنود والشخصيات العامة".