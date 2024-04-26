بلومبرج: أردوغان يرجئ زيارته للبيت الأبيض

ذكرت وكالة بلومبرج أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أرجأ زيارته إلى البيت الأبيض.



وكان مسؤولون أميركيون وأتراك قد قالوا في آذار إن أردوغان سيزور الولايات المتحدة في التاسع من أيار.