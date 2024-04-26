فرنسا مستعدة لتمويل خط كهرباء مغربي يربط الدار البيضاء في الصحراء الغربية

كشف وزير المالية الفرنسي برونو لومير أن فرنسا مستعدة للمشاركة في تمويل خط كهرباء بقدرة ثلاثة جيغاوات يربط مدينة الدار البيضاء المغربية ببلدة الداخلة في الصحراء الغربية الذي يعد المغرب أنه تابع له.



وفي الوقت نفسه، هذه المنطقة متنازع عليها، وتسيطر جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر على نحو خُمس مساحتها وتطالب بالسيادة عليها بأكملها.



وأكد لومير، في منتدى أعمال مغربي فرنسي في الرباط ،" أننا مستعدون للمشاركة في تمويل هذا المشروع".