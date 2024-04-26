بايدن: سأشارك في مناظرة أمام ترامب

أعلن الرئيس الأميركيّ جو بايدن أنّه سيشارك في مناظرة، أمام دونالد ترامب، منافسه الجمهوريّ، في انتخابات الرئاسة المقررة في تشرين الثاني.



وقال بايدن، في مقابلة مع المذيع هوارد سترين: "لا أعلم التوقيت."



وأتى ذلك في أوضح تعليق له حتى الآن عن احتمال مشاركته في مناظرة.



وقال بايدن: "أرحب بمناظرته."