بن غفير يتعرض لحادث سير

تعرض وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير لحادث سير أثناء تفقده لعملية الطعن في الرملة، وتمّ نقله إلى المستشفى مصابا بجروح متوسطة.



واشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن سيارة بن غفير اجتازت الإشارة الحمراء ما تسبب في حادث سير أدى لانقلابها.