الاجتماع المقرر عقده بين أردوغان وبايدن تأجل

أعلن مسؤول تركيّ أنّ الاجتماع الذي كان من المقرر عقده بين الرئيس رجب طيب أردوغان ونظيره الأميركيّ جو بايدن في التاسع من أيار في البيت الأبيض تأجل.



وأوضح أنّ هذا التأجيل أتى بسبب تغييرات في جدول أعمال الرئيس التركيّ.



ولم يعلن البيت الأبيض رسميًا عن الزيارة لكن مسؤولًا أميركيًا قال لرويترز في أواخر آذار إنّ البيت الأبيض عرض عقد الاجتماع في التاسع من أيار وإنّ أنقرة قبلت بذلك.