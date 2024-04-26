أمبري تتلقى بلاغا بشأن واقعة على بعد 15 ميلا بحريا غربي المخا باليمن

أعلنت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري انها على دراية بحدوث واقعة على بعد نحو 15 ميلا بحريا جنوب غربي مدينة المخا اليمنية، مضيفة أنها تحقق في الأمر وستقدم معلومات جديدة حال توفرها.