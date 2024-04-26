سوليفان: زخم جديد في إنهاء الحرب في غزة والإفراج عن باقي الرهائن الإسرائيليين

أعلن مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان أنه يرى زخما جديدا في المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب في غزة والإفراج عن باقي الرهائن الإسرائيليين.ولفت سوليفان، في مقابلة مع قناة إم.إس.إن.بي.سي)، إلى "أن هناك جهودا جديدة تجري حاليا تشمل قطر ومصر بالإضافة إلى إسرائيل لمحاولة إيجاد طريق للمضي قدما".وسأل: "هل أرى أن هناك زخما ومتنفسا جديدا في محادثات الرهائن هذه؟، فأجاب" أعتقد ذلك".