إسرائيل أبلغت مصر "بفرصة واحدة أخيرة" من أجل اتفاق للرهائن قبل اجتياح رفح

نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين القول إن مسؤولين من إسرائيل أبلغوا نظراءهم من مصر بأن إسرائيل مستعدة لمنح "فرصة واحدة أخيرة" للتوصل إلى اتفاق مع حماس لإطلاق الرهائن قبل المضي قدما في غزو رفح.



وقال أحد المسؤولين لأكسيوس: "أبلغت إسرائيل مصر بأنها جادة في الاستعدادات لشن العملية في رفح وأنها لن تسمح لحماس بالتباطؤ".