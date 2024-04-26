قتلى جراء هجوم على حقل خور مور للغاز بشمال العراق

قُتل أربعة اشخاص على الأقل جراء هجوم بطائرة مسيرة على حقل خور مور للغاز بشمال العراق، وفق ما اعلن مستشار لرئيس حكومة كردستان.وأعلن مستشار رئيس حكومة كردستان توقف الإنتاج بحقل خور مور للغاز بعد الهجوم.