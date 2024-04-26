واشنطن تعلن عن مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 6 مليارات دولار

أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن عن حزمة جديدة من المساعدات لأوكرانيا بقيمة 6 مليارات دولار.



وهذه هي الحزمة الثانية التي يتم الإعلان عنها هذا الأسبوع، بعد الكشف عن مساعدات بقيمة مليار دولار لكييف الأربعاء.



وهما جزء من ميزانية المساعدة البالغة قيمتها 61 مليار دولار لكييف والتي أقرها الكونغرس هذا الأسبوع ووقّع عليها لاحقا الرئيس الاميركي جو بايدن.