اسبانيا سترسل صواريخ باتريوت إلى أوكرانيا

أعلنت وزيرة الدفاع الإسبانية مارغاريتا روبلس أن إسبانيا سترسل صواريخ باتريوت للدفاع الجوي إلى أوكرانيا التي طلبت المزيد من المساعدات العسكرية لصد الهجمات الروسية.



وأكدت روبلس "إرسال مجموعة من صواريخ باتريوت الاعتراضية للدفاع الجوي بعيدة المدى" خلال اجتماع لـ "مجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية"، شاركت فيه عبر الفيديو، بحسب بيان صادر عن وزارتها.