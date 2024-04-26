الملك تشارلز سيعود إلى استئناف مهامه العامة الأسبوع المقبل

أعلن قصر بكنجهام أنّ العاهل البريطانيّ الملك تشارلز سيعود إلى استئناف مهامه العامة، الأسبوع المقبل، للمرة الأولى، منذ تشخيص إصابته بالسرطان.



كما أعلن القصر، في شباط، أنّ الملك البالغ عمره 75 عامًا، شُخّصت إصابته بنوع لم يتم الكشف عنه من السرطان، خلال فحوص بعد خضوعه لإجراء تصحيحيّ لتضخم البروستاتا.



