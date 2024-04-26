اردوغان يأمل أن يعالج الأمين العام المقبل للناتو مخاوف تركيا

أعرب الرئيس التركيّ رجب طيب اردوغان عن أمله في أن يعطي الأمين العام المقبل لحلف شمال الأطلسي (ناتو) الأولوية لمخاوف تركيا المتعلقة بـ"الإرهاب"، إثر اجتماع الجمعة مع مارك روته المرشح الأوفر حظا لتولي المنصب.



وقال اردوغان إنّ الحرب ضد الإرهاب كانت أحد المواضيع الرئيسية في مناقشاته مع رئيس الوزراء الهولندي المنتهية ولايته الذي توجه إلى اسطنبول لحشد الدعم التركي لترشيحه.



وأضاف: "لقد أخبرناه أنه وفقا لروح الحلف (الأطلسي)، لا ينبغي التسامح مع أي منظمة إرهابية، وخصوصا حزب العمال الكردستاني وشركاؤه."



ورأى أنّه من الضروري أن يبذل الأمين العام الجديد جهودًا مكثفة لإزالة العقوبات والقيود والعقبات في مجال الصناعة الدفاعية بين الحلفاء.