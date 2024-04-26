أوستن: على إيران مراجعة فعالية أنظمة أسلحتها بعد هجومها الفاشل على إسرائيل

رأى وزير الدفاع الأميركيّ لويد أوستن أنّه يتعين على إيران مراجعة فعالية أنظمة أسلحتها، بعد هجومها الفاشل على إسرائيل، في وقت سابق من هذا الشهر.



وقال أوستن للصحافيين: "عليهم أن يراجعوا فعالية أنظمة أسلحتهم وخططهم."



وأعرب عن اعتقاده أنّ إسرائيل أظهرت امتلاكها قدرة كبيرة على الدفاع عن نفسها.