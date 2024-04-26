زلزال بقوة 6,1 درجات في تايوان

ضرب زلزال بقوّة 6,1 درجات تايوان، حسب ما أفادت الإدارة المركزية للأرصاد الجوية من دون أن تصدر حتّى الساعة تحذيرًا من حدوث تسونامي.



ووقع الزلزال عند الساعة 2,21 من ليل الجمعة السبت (18,21 بتوقيت غرينيتش)، ضاربًا بعمق 24,9 كيلومترًا.



وتسبب بإطلاق صفّارت الهواتف المحمولة في العاصمة تايبيه، وفق ما أفاد مراسل لوكالة فرانس برس. وهو حدث بعد أيّام من هزّات أرضية متعدّدة شهدتها الجزيرة.