البيت الأبيض يتطلع إلى زيارة من أردوغان

يتطلع البيت الأبيض إلى زيارة من الرئيس التركيّ رجب طيب أردوغان في وقت يكون مناسبًا للطرفين، على ما قال متحدث باسم السفارة الأميركية.وأضاف المتحدث: "لكننا لم نتمكن من التوفيق بين جداول المواعيد".