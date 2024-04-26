المتحدث باسم الخارجية التركية: الحوار رفيع المستوى بين تركيا والولايات المتحدة سيستمر

أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية أن زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى الولايات المتحدة التي كانت مقررة في التاسع من أيار تقرر تأجيلها إلى موعد لاحق يناسب الجانبين، وذلك بعد تضارب المواعيد.



وأكد المتحدث أن "الحوار رفيع المستوى بين تركيا والولايات المتحدة سيستمر".