30 قتيلا على الأقل جراء حوادث سير في غرب افريقيا

لقي 30 شخصا على الأقل حتفهم في حوادث سير في اليومين الماضيين في السنغال وغينيا وغامبيا، بحسب ما علمت وكالة فرانس برس الجمعة من السلطات وخدمات الإنقاذ.



في السنغال، لقي 14 شخصا مصرعهم وأصيب 54 آخرون في حادث حافلة بعد ظهر الخميس في منطقة يامونغ، في كونغول، على بعد حوالى 380 كيلومترا إلى شرق دكار، وفق حصيلة نشرتها وزارة الصحة السنغالية على موقعها الإلكتروني.



في غينيا، أسفر حادث وقع مساء الأربعاء في جنوب شرق البلاد عن مقتل 16 شخصا، بينهم طفلان، وإصابة 52 آخرين، بحسب ما أفاد وزير الصحة عبر التلفزيون الحكومي.