الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

30 قتيلا على الأقل جراء حوادث سير في غرب افريقيا

أخبار دولية
2024-04-26 | 23:43
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
30 قتيلا على الأقل جراء حوادث سير في غرب افريقيا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
30 قتيلا على الأقل جراء حوادث سير في غرب افريقيا

لقي 30 شخصا على الأقل حتفهم في حوادث سير في اليومين الماضيين في السنغال وغينيا وغامبيا، بحسب ما علمت وكالة فرانس برس الجمعة من السلطات وخدمات الإنقاذ.
     
في السنغال، لقي 14 شخصا مصرعهم وأصيب 54 آخرون في حادث حافلة بعد ظهر الخميس في منطقة يامونغ، في كونغول، على بعد حوالى 380 كيلومترا إلى شرق دكار، وفق حصيلة نشرتها وزارة الصحة السنغالية على موقعها الإلكتروني.
     
في غينيا، أسفر حادث وقع مساء الأربعاء في جنوب شرق البلاد عن مقتل 16 شخصا، بينهم طفلان، وإصابة 52 آخرين، بحسب ما أفاد وزير الصحة عبر التلفزيون الحكومي.

أخبار دولية

قتيلا

الأقل

حوادث

افريقيا

LBCI التالي
تضرر ناقلة نفط إثر هجوم صاروخي شنّه الحوثيون عليها في البحر الأحمر
المتحدث باسم الخارجية التركية: الحوار رفيع المستوى بين تركيا والولايات المتحدة سيستمر
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2024-03-26

13 قتيلا على الأقل معظمهم مقاتلون موالون لإيران جراء ضربات جوية في شرق سوريا

LBCI
أخبار دولية
2024-02-19

64 قتيلا على الأقل جراء أعمال عنف قبلية في بابوا غينيا الجديدة

LBCI
آخر الأخبار
2024-04-25

احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيلان و6 جرحى في 7 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية

LBCI
أخبار دولية
2024-04-23

16 قتيلا على الأقل و28 مفقودا اثر انقلاب مركب يقل مهاجرين قبالة جيبوتي

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
04:13

زوابع قوية تضرب وسط الولايات المتحدة

LBCI
أخبار دولية
02:43

الفلبين تنفي التوصل إلى اتفاق مع الصين حول نزاع بحر الصين الجنوبي

LBCI
أخبار دولية
02:38

روسيا قصفت منشآت طاقة أوكرانية في 3 مناطق

LBCI
أخبار دولية
02:18

روسيا أسقطت 68 مسيّرة أوكرانية فوق أراضيها

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
04:59

جعجع: "حزب الله" غير قادر على الدفاع عن لبنان والحلّ هو بانتشار الجيش اللبناني وحده في كل نقطة ينتشر فيها "الحزب" على أن ينسحب الأخير إلى الداخل كمرحلة أولى

LBCI
فنّ
2024-04-17

ابنة دومينيك حوراني تحرجها بين الجمهور... "اسكتي وممنوع البوس والشباب والرقص" (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
06:24

محكمة تركية تدين سورية بتهمة الضلوع في تفجير في إسطنبول

LBCI
منوعات
15:00

الحزن الناتج عن سرقة حيوان أليف يشبه شعور الآباء عند فقدانهم أحد أطفالهم... هذا ما كشفته دراسة جديدة!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
03:56

لقاء في معراب تحت عنوان "1701 دفاعا عن لبنان"... ماذا في التفاصيل؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

سيدات الارز أمام تحد جديد: أين وقع لبنان في قرعة الدورة المؤهلة لتصفيات بطولة العالم ٢٠٢٦؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

محادثات مصرية - اسرائيلية مستجدّة تؤخِّر معركة رفح؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

لماذا تساعد أميركا إسرائيل؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

الحركة الطالبية في جامعات أوروبا: حركة معادية للسامية أم حجة لضرب التحركات؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

بعد انتهاء Beirut international women film festival... اليكم المواضيع الأكثر بروزاً فيه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

التكنولوجيا والذكاء الإصطناعي... مبادرات عديدة للإضاءة على الإكتشافات الجديدة في هذا المجال

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

تحركات طلابية داعمة لغزة تتوسع في اوروبا واستراليا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

في الولايات المتحدة الأميركية... جبهة اسناد لغزة من الجامعات

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

عمّال توك توك ونواطير وديليفيري أعضاء عصابة قتل باسكال سليمان... هكذا اخترقوا الفندق

LBCI
أخبار لبنان
14:35

مصادر للـLBCI: هوكستين في إسرائيل للبحث في مسار إنهاء إطلاق النار عبر الحدود

LBCI
منوعات
12:00

امرأة أميركية تروي تجربتها مع الآثار الجانبية لحقن البوتوكس... ما أصابها بعد ثماني سنوات من روتينها المنتظم صادم! (صور)

LBCI
أخبار لبنان
15:42

رسالة لجعجع من النواب السابقين اندراوس وعلوش وسعيد وفتفت: لهذه الاسباب لن نشارك في اجتماع معراب

LBCI
خبر عاجل
08:09

التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين مركبة ودراجة نارية على طريق الجناح وحركة المرور كثيفة في المحلة

LBCI
حال الطقس
01:10

طقس متقلّب وامطار موحلة...اليكم التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
07:05

الحلبي يعدل مذكرة تعطيل المدارس في هذه المناسبات

LBCI
أخبار لبنان
11:50

إليكم مقررات جلسة مجلس الوزراء... وماذا عن رواتب القطاع العام والعسكريين؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More