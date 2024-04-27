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تضرر ناقلة نفط إثر هجوم صاروخي شنّه الحوثيون عليها في البحر الأحمر
أخبار دولية
2024-04-26 | 23:46
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تضرر ناقلة نفط إثر هجوم صاروخي شنّه الحوثيون عليها في البحر الأحمر
تبنّى الحوثيّون ليل الجمعة السبت هجومًا صاروخيًا على ناقلة نفط قالوا إنها بريطانيّة كانت تُبحر قبالة السواحل الغربيّة لليمن، ما أدّى إلى تضرّرها.
وذكرت القيادة المركزيّة الأميركيّة "سنتكوم" في بيان أنّ الحوثيّين أطلقوا ثلاثة صواريخ بالستية مضادّة للسفن الساعة 17,49 (14,49 ت غ) من المناطق التي يُسيطرون عليها في اليمن باتّجاه البحر الأحمر حيث كانت توجد سفينتان تجاريّتان.
وأضافت سنتكوم عبر منصّة إكس أنّ السفينة "أندروميدا ستار" قد أبلغت عن أضرار طفيفة لكنّها تُواصل رحلتها.
وهذه السفينة مملوكة للمملكة المتحدة وترفع علم بنما وتُشغّلها سيشيل، وفق بيان سنتكوم.
من جهته، قال المتحدث العسكري باسم الحوثيّين العميد يحيى سريع في بيان "استهدفت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية... سفينة نفطية بريطانية ANDROMEDA STAR في البحر الأحمر وذلك بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة أدت إلى إصابة السفينة بشكل مباشر".
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