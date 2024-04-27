اتهام سبعة أكراد في فرنسا بتمويل حزب العمال الكردستاني

وجّه قاضي التحقيق المختصّ بقضايا مكافحة الإرهاب، الجمعة اتّهامات إلى سبعة أكراد للاشتباه في تمويلهم حزب العمّال الكردستاني انطلاقا من باريس.



وهؤلاء الرجال الذين تراوح أعمارهم بين الثلاثين والستّين عاما وفقا لمصدر مطّلع على القضية، متّهمون بتكوين عصابة إجراميّة إرهابيّة وتمويل الإرهاب والابتزاز على صلة بعصابة إرهابيّة، وفق ما قال مكتب النيابة الوطنيّة الفرنسيّة لمكافحة الإرهاب لوكالة فرانس برس.



وقد وُضعوا جميعا تحت المراقبة القضائيّة، خلافا لطلب مكتب النيابة الوطنيّة الفرنسيّة لمكافحة الإرهاب.

