مقتل ثمانية أشخاص في تحطم مروحية عسكرية في الإكوادور

تحطمت مروحية عسكرية في منطقة الأمازون الإكوادورية الخميس ما أدى إلى مقتل ركابها الثمانية وبينهم ثلاثة مدنيين على ما أعلن الجيش الجمعة.



وأوضح الجيش في بيان "حدد مكان جثث أفراد طاقم المروحية التي تحطمت في تيوينو في مقاطعة باستاسا" في شرق الإكوادور.



وقال "بسبب الأحوال الجوية لن تنتشل الجثث إلا السبت".

