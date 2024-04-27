تايوان رصدت 22 طائرة صينية في محيط الجزيرة

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية السبت أنها رصدت 22 طائرة صينية في محيط الجزيرة في أقل من ثلاث ساعات.



وأفادت الوزارة في بيان صدر حوالى الظهر "رصدنا أنشطة 22 طائرة لجيش التحرير الشعبي الصيني منذ الساعة 9,30 (1,30 ت غ)" مشيرة إلى أن 12 منها "عبرت الخط الأوسط" في مضيق تايوان.