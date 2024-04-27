روسيا أسقطت 68 مسيّرة أوكرانية فوق أراضيها

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اعتراض 68 مسيّرة أوكرانية ليل الجمعة السبت في منطقة كراسنودار (جنوب) وفي شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو.



وأوردت الوزارة أن 66 من المسيرات أسقطت فوق منطقة كراسنودار والاثنين الأخريين فوق القرم.

