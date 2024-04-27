القوات الجوية الأوكرانية: إسقاط 21 من بين 34 صاروخا روسيا

أعلن قائد القوات الجوية الأوكرانية ميكولا أوليشتشوك اليوم، أن الدفاعات الجوية أسقطت 21 من بين 34 صاروخا خلال هجوم روسي الليلة الماضية.



وأشار أوليشتشوك الى أن الطائرات المقاتلة الأوكرانية ووحدات صواريخ الدفاع الجوي ووحدات إطلاق النار المتنقلة ووسائل الحرب الإلكترونية شاركت في صد الضربات الصاروخية الروسية.