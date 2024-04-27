روسيا قصفت منشآت طاقة أوكرانية في 3 مناطق

أعلن وزير الطاقة الأوكراني جيرمان غالوشينكو أن روسيا هاجمت منشآت طاقة أوكرانية في ثلاث مناطق اليوم، مما أسفر عن تدمير معدات وإصابة عامل واحد على الأقل.



وذكر في منشور على تطبيق تيليغرام أن الضربات الروسية استهدفت منطقة دنيبروبتروفسك في وسط أوكرانيا ومنطقتي لفيف وإيفانو-فرانكيفسك في غرب البلاد.