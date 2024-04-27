الفلبين تنفي التوصل إلى اتفاق مع الصين حول نزاع بحر الصين الجنوبي

نفت الفلبين اليوم، تصريحات صينية بأن البلدين توصلا إلى اتفاق بشأن النزاع البحري المتصاعد في بحر الصين الجنوبي، ووصفت هذا الأمر بأنه دعاية.



وذكر متحدث باسم سفارة الصين في مانيلا في 18 نيسان أن الجانبين اتفقا في وقت سابق من هذا العام على "نموذج جديد" للتعامل مع التوتر في منطقة المياه الضحلة (سكند توماس شول)، من دون الخوض في التفاصيل.



وقال وزير الدفاع الفلبيني جيلبرتو تيودورو اليوم، إن الوزارة "ليست على علم بأي اتفاق داخلي مع الصين أو طرفا فيه" منذ تولى الرئيس فرديناند ماركوس الابن منصبه في عام 2022.



وأكد في بيان، أن مسؤولي وزارة الدفاع لم يتحدثوا إلى أي مسؤول صيني منذ العام الماضي.



وتطالب الصين بالسيادة على بحر الصين الجنوبي بأكمله تقريبا، وهو طريق تمر به تجارة تتجاوز قيمتها ثلاثة تريليونات دولار سنويا. وتتداخل مطالبها مع مطالب الفلبين وأربع دول أخرى.



ووصف تيودورو تصريحات الصين بشأن التوصل إلى اتفاق ثنائي بأنها "جزء من الدعاية الصينية"، مؤكدا أن الفلبين لن تدخل أبدا في أي اتفاق من شأنه أن يضر بمطالبها في الممر المائي.



وأضاف: "الرواية التي يروج لها مسؤولون صينيون لم تُذكر أسماؤهم أو تُحدد هوياتهم هي محاولة فظة أخرى لنشر الأكاذيب".