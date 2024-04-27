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زوابع قوية تضرب وسط الولايات المتحدة
أخبار دولية
2024-04-27 | 04:13
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زوابع قوية تضرب وسط الولايات المتحدة
ضربت عشرات الزوابع القوية الجمعة وسط الولايات المتحدة موقعة أضرارا ومتسببة بإصابة ثلاثة أشخاص على الأقل بجروح بحسب السلطات.
وسجلت الأرصاد الجوية الأميركية أكثر من سبعين زوبعة الجمعة معظمهما في محيط مدينة أوماها في ولاية نبراسكا وقرب ولاية أيوا.
وأظهرت صور نشرها مطاردو عواصف على مواقع التواصل الاجتماعي زوابع هائلة سوداء تعبر السماء جارفة على طريقها التربة والغبار ومواد مختلفة.
وتسببت الزوابع بتدمير عشرات المباني واقتلاع خطوط كهربائية وانحراف قطارات عن سككها.
وفي إلكهورن بضواحي أوماها أظهرت الصور منازل هدمت أو اقتُلعت سطوحها وأشجارا عارية من الأوراق.
وكتبت شرطة أوماها على منصة إكس: "تواصل فرق الإغاثة الكشف على المنازل المتضررة وتقدم المساعدة لأي جرحى".
وإلى الجنوب قرب مدينة لينكولن ضربت زوبعة مستودعا صناعيا وتم إجلاء نحو سبعين شخصا كانوا داخل المبنى عند انهياره لكن ثلاثة منهم أصيبوا بجروح من غير أن تكون إصابتهم خطرة، على ما ذكرت سلطات منطقة لانكاستر خلال مؤتمر صحافي.
وكانت الأرصاد الجوية أصدرت الجمعة تحذيرات عدة في عدد من ولايات وسط الولايات المتحدة، وهي تتوقع أن تستمر هذه الظاهرة السبت في منطقة الحقول الزراعية الشاسعة هذه وصولا إلى ولاية تكساس.
وتعتبر الزوابع، وهي ظاهرة مناخية يصعب توقّع حدوثها، شائعة في الولايات المتحدة، لا سيما في وسط البلاد وجنوبها.
أخبار دولية
زوابع
الولايات المتحدة
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