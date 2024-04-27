مسيرات أوكرانية تستهدف مصفاتين ومطارا في منطقة روسية

كشف مصدر بالمخابرات الأوكرانية لرويترز أن كييف هاجمت مصفاتي النفط إلسكي وسلافيانسك في منطقة كراسنودار الروسية بطائرات مسيرة في وقت مبكر من اليوم مما تسبب في اندلاع حرائق في المنشأتين.



وأفاد المصدر بأن الهجوم نفذه جهاز الأمن الأوكراني. وذكر أن مسيرات أوكرانية استهدفت أيضا مطار كوشيفسك العسكري في المنطقة ذاتها الليلة الماضية.