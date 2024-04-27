الهند وسلطنة عمان ستوقعان اتفاقا تجاريا خلال الأشهر المقبلة

أفاد مسؤولان بالحكومة الهندية بأن الهند وسلطنة عمان ستوقعان اتفاقا تجاريا خلال الأشهر المقبلة، إذ تسعى نيودلهي إلى توسيع علاقاتها مع الشرق الأوسط حيث يهدد التوتر المتزايد طرق شحن رئيسية.



وذكر أحد المسؤولين لرويترز أن "ذلك سيساعد الهند في الحصول على شريك استراتيجي والوصول إلى طرق التجارة الرئيسية في منطقة مضطربة".