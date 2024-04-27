الجيش الإسرائيلي يعلن قتل فلسطينيين اثنين قرب جنين في الضفة الغربية

قتلت القوات الإسرائيلية شابين فلسطينيين عند حاجز عسكري قرب مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، وفق ما أفادت السبت وكالة وفا والجيش الإسرائيلي الذي أكد أنه ردّ بالرصاص على تعرّض جنوده لإطلاق نار.



وأوضح الجيش في بيان أن إحدى وحداته رصدت "عددا من المخربين الذين استقلوا سيارة وقاموا بإطلاق النار نحو موقع سالم قرب منطقة جنين".



وأشار الى أن الجنود "الذين نصبوا كمينا في المكان نظراً لأحداث مماثلة وقعت في الماضي"، قاموا بإطلاق النار على الفلسطينيين "وتمكنوا من تصفية "مخربين" اثنين ومصادرة قطعتي سلاح من نوع M16 استخدمتا لإطلاق النار".



بدورها، قالت وكالة وفا الفلسطينية الرسمية: "استشهد شابان، وأصيب آخران، فجر اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من حاجز سالم العسكري الإسرائيلي غرب جنين".



وأوضحت أنهم أصيبوا جراء إطلاق "قوات الاحتلال النار صوب مجموعة من الشبان في محيط حاجز سالم"، وأن الشهيدين هما مصطفى سلطان عابد (22 عاما) من بلدة كفردان، وأحمد محمد شواهنة (21 عاما) من السيلة الحارثية غرب جنين.



وأشارت الى أن القوات الإسرائيلية "منعت مركبات الإسعاف من الوصول إلى جثماني الشهيدين، واحتجزتهما".