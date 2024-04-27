الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Researcher قصّة كبيرة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

السودان يطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لبحث "عدوان الإمارات"

أخبار دولية
2024-04-27 | 07:08
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
السودان يطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لبحث &quot;عدوان الإمارات&quot;
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
السودان يطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لبحث "عدوان الإمارات"

تقدم السودان بطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لبحث "عدوان الإمارات على الشعب السوداني" ومساندتها لقوات الدعم السريع في الحرب التي تخوضها مع الجيش، بحسب ما قال مسؤول دبلوماسي سوداني لوكالة فرانس برس السبت.
     
وقال المسؤول الذي طلب عدم كشف اسمه "تقدّم مندوبنا الدائم لدى الأمم المتحدة أمس (الجمعة) بطلب لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لبحث عدوان الامارات علي الشعب السوداني، وتزويد المليشيا الارهابية بالسلاح والمعدات".
     
كذلك أفادت وكالة أنباء السودان (سونا) بأن مندوب الخرطوم الحارث إدريس قدم الطلب "ردا على مذكرة مندوب الإمارات للمجلس"، وشدّد على أن "دعم الإمارات لمليشيا الدعم السريع الإجرامية التي شنت الحرب على الدولة يجعل الإمارات شريكة في كل جرائمها".

أخبار دولية

طارئة

لمجلس

الأمن

"عدوان

الإمارات"

LBCI التالي
عسكريون أميركيون سيتمركزون على سفينة دعم بريطانية لبناء الرصيف في غزة
الرئيس الفلسطيني وزعماء دوليون يعقدون محادثات بشأن غزة في الرياض هذا الأسبوع
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2024-04-25

النائب سجيع عطية لـ "جدل": بري رفع شروطه بأن يترأس جلسة الحوار وأن تخرج الدعوة من أمانة سر المجلس النيابي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-04-14

جلسة طارئة لمجلس الأمن الليلة... ما هي التوقعات؟

LBCI
أخبار دولية
2024-04-13

جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي الأحد بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل

LBCI
أخبار دولية
2024-03-21

بلينكن: الولايات المتحدة قدمت مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يدعو إلى "وقف فوري لإطلاق النار في غزة"

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
09:05

وزير الخارجية التركي يزور السعودية الأحد والإثنين لبحث ملف غزة

LBCI
أخبار دولية
08:06

إيران تعتزم إطلاق سراح طاقم سفينة إحتجزتها في الخليج

LBCI
أخبار دولية
08:03

أرامكو السعودية ورونغشنغ الصينية تبحثان مشروعا مشتركا للبتروكيماويات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:51

كرة النار تكبر في الجامعات الأميركية رغم امتعاض اسرائيل

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-10-13

"الحقونا شقتنا راحت"... أم فلسطينية تنهار باكيةً بعد إصابة أطفالها بجروحٍ خطيرة إثر القصف (فيديو)

LBCI
منوعات
2024-04-24

ثوانٍ فصلتها عن الموت... جدة تروي عملية إنقاذها بعد ما علقت وسط الأمواج! (فيديو)

LBCI
أمن وقضاء
2024-04-16

جريمة قتل مروعة في صيدا: قطّعها ودفنها في الحديقة

LBCI
منوعات
2024-02-07

أميرة تحطم القيود الملكية... قررت الظهور عاريةً في مجلة "بلاي بوي": لقبي نعمة! (صور)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:51

كرة النار تكبر في الجامعات الأميركية رغم امتعاض اسرائيل

LBCI
أخبار سياسية
05:15

جعجع: "حزب الله" غير قادر على الدفاع عن لبنان والحلّ بانتشار الجيش

LBCI
أخبار لبنان
03:56

لقاء في معراب تحت عنوان "1701 دفاعا عن لبنان"... ماذا في التفاصيل؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

سيدات الارز أمام تحد جديد: أين وقع لبنان في قرعة الدورة المؤهلة لتصفيات بطولة العالم ٢٠٢٦؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

محادثات مصرية - اسرائيلية مستجدّة تؤخِّر معركة رفح؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

لماذا تساعد أميركا إسرائيل؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

الحركة الطالبية في جامعات أوروبا: حركة معادية للسامية أم حجة لضرب التحركات؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

بعد انتهاء Beirut international women film festival... اليكم المواضيع الأكثر بروزاً فيه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

التكنولوجيا والذكاء الإصطناعي... مبادرات عديدة للإضاءة على الإكتشافات الجديدة في هذا المجال

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

عمّال توك توك ونواطير وديليفيري أعضاء عصابة قتل باسكال سليمان... هكذا اخترقوا الفندق

LBCI
منوعات
12:00

امرأة أميركية تروي تجربتها مع الآثار الجانبية لحقن البوتوكس... ما أصابها بعد ثماني سنوات من روتينها المنتظم صادم! (صور)

LBCI
أخبار لبنان
14:35

مصادر للـLBCI: هوكستين في إسرائيل للبحث في مسار إنهاء إطلاق النار عبر الحدود

LBCI
أخبار لبنان
15:42

رسالة لجعجع من النواب السابقين اندراوس وعلوش وسعيد وفتفت: لهذه الاسباب لن نشارك في اجتماع معراب

LBCI
خبر عاجل
04:59

جعجع: "حزب الله" غير قادر على الدفاع عن لبنان والحلّ هو بانتشار الجيش اللبناني وحده في كل نقطة ينتشر فيها "الحزب" على أن ينسحب الأخير إلى الداخل كمرحلة أولى

LBCI
حال الطقس
01:10

طقس متقلّب وامطار موحلة...اليكم التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
11:50

إليكم مقررات جلسة مجلس الوزراء... وماذا عن رواتب القطاع العام والعسكريين؟

LBCI
فنّ
05:50

فتحة صدر فستان كريستينا صوايا تعرّضها للإنتقادات (صور)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More