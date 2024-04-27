زيلينسكي يطلق نداء جديدا لتزويد كييف بدفاعات جوية وأسلحة بسرعة

أطلق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نداء جديدا لتزويد بلاده بدفاعات جوية وتسلميها أسلحة بسرعة بعد الهجوم الروسي على قطاع الطاقة الأوكراني اليوم.



وأعلن زيلينسكي أن كييف بحاجة إلى كميات كافية من الدفاعات الجوية والأسلحة الأخرى لحماية مدنها والانتصار على خط المواجهة.



وقال: "يجب أن يخسر الإرهاب دائما، وأي شخص يساعدنا في الوقوف ضد الإرهاب الروسي هو مدافع حقيقي عن الحياة".