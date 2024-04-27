مقتدى الصدر يعلن دعمه للتظاهرات الطلابية في الجامعات الأميركية

أعلن رجل الدين العراقي الشيعي النافذ وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اليوم، دعمه للتظاهرات المؤيدة للفلسطينيين التي هزت الجامعات الأميركية، مطالباً بإنهاء "القمع" الذي يستهدف المتظاهرين.



وقال الصدر في بيان: "نحن ننادي بالكف عن قمع الأصوات المنادية بالسلام والحرية ووقف المجازر والإرهاب الصهيوني القذر والوقح"، مضيفاً أن "صوت الجامعات الأميركية المنادية بوقف الإرهاب الصهيوني صوتنا".



ولفت الى أن "الطلاب في الجامعات الأميركية، نساءً ورجالاً، يقعون تحت وطأة الديمقراطية الزائفة للحكومة الأميركية، وتحت عنف الحرية الزائفة الكاذبة لهذه الحكومة المتهالكة"، معتبرا أن "كل من يحاول اسكات ذلك الصوت الهادر في أي من بقاع العالم انما هو حيوان ووحش كاسر لا رحمة في قاموسه".



وامتدت التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين التي انطلقت من جامعة كولومبيا في نيويورك، إلى العديد من الجامعات بما في ذلك المؤسسات المرموقة مثل هارفارد، ويال، وبرينستون.



وينصب طلاب خياماً تنديداً بالدعم العسكري الذي تقدّمه الولايات المتحدة لإسرائيل والوضع الإنساني في قطاع غزة حيث أسفرت حملة عسكرية إسرائيلية واسعة عن استشهاد 34388 غالبيتهم من المدنيين، وفق وزارة الصحة في القطاع.



وقد عملت شرطة مكافحة الشغب الأميركية في جامعات عدّة على إخراج المتظاهرين واعتقلت العشرات من الطلاب والأكاديميين.