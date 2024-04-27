إيران تعتزم إطلاق سراح طاقم سفينة إحتجزتها في الخليج

تعتزم طهران إطلاق سراح أفراد طاقم سفينة ترفع علم البرتغال احتجزتها قبل أسبوعين في مياه الخليج على خلفية "ارتباطها" بإسرائيل، وفق ما أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان لنظيره باولو رانغل.



وأفادت الخارجية الإيرانية السبت بأن أمير عبداللهيان قال للوزير البرتغالي في اتصال هاتفي: "نهتم بالموضوع الإنساني المتمثل في إطلاق سراح طاقم السفينة".



وكانت القوة البحرية للحرس الثوري احتجزت في 13 نيسان سفينة حاويات تحمل اسم "ام سي اس اريز" (MCS Aries) "مرتبطة" باسرائيل قرب مضيق هرمز في الخليج، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي الإيراني في حينه.