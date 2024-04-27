أرامكو السعودية ورونغشنغ الصينية تبحثان مشروعا مشتركا للبتروكيماويات

ذكرت شركة أرامكو السعودية، وهي واحدة من الشركات الرائدة على مستوى العالم في مجال الطاقة المتكاملة والكيماويات، في بيان أنها تبحث مع شركة رونغشنغ الصينية للبتروكيماويات تأسيس مشروع مشترك في شركة مصفاة أرامكو السعودية الجبيل.