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وزير الخارجية التركي يزور السعودية الأحد والإثنين لبحث ملف غزة
أخبار دولية
2024-04-27 | 09:05
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وزير الخارجية التركي يزور السعودية الأحد والإثنين لبحث ملف غزة
يزور وزير الخارجية التركي هاكان فيدان السعودية يومي الأحد والاثنين في إطار جهود منظمة التعاون الإسلامي لوقف إطلاق النار في غزة، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية السبت.
وبحسب هذه المصادر، فإن فيدان سيلتقي خلال زيارته للرياض أعضاء مجموعة الاتصال التي شكلتها منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية لإنهاء المجزرة في غزة وضمان سلام دائم.
وبعد أكثر من خمسة أشهر من الحرب، تبنى مجلس الأمن الدولي قرارًا في 25 آذار يدعو إلى "وقف فوري لإطلاق النار"، لكنه بقي حبرا على ورق.
ومن المقرر أن تلتقي مجموعة الاتصال أيضًا وزراء خارجية عدة دول غربية، بحسب المصادر التي لم تقدم مزيدًا من التفاصيل.
أخبار دولية
الخارجية
التركي
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