مقتل 20 جنديًا كمبوديًا في انفجار مستودع ذخيرة

قتل 20 جنديًا كمبوديًا في انفجار مستودع ذخيرة في إحدى قواعد الجيش في غرب البلاد، وفق ما أعلن رئيس الوزراء هون مانيت السبت.



ووقع الانفجار الذي أدى أيضًا الى إصابة عدد آخر بجروح بعد ظهر السبت في قاعدة في مقاطعة كامبونغ سبو، وفق ما أفاد رئيس الوزراء في منشور على فيسبوك، من دون تقديم تفاصيل إضافية.



وأعرب عن "صدمة بالغة لتلقي نبأ حادث انفجار مستودع الذخيرة"، معربًا عن "خالص التعازي" لعائلات الضحايا.



ولم تتضح بعد أسباب الانفجار.



وأظهرت صور تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي مبنى من طبقة واحدة يتصاعد منه الدخان.



كما نشر سكان قرية مجاورة صورًا تظهر تحطم الزجاج في منازل المنطقة.



وأكد مانيت أنه أمر وزير الدفاع الوطني وقائد القوات المسلحة بإعداد مراسم تشييع الضحايا بشكل عاجل.