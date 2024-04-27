قوات الدفاع الروسية نفذت 35 ضربة على منشآت أوكرانية للطاقة

نفذت قوات الدفاع الروسية 35 ضربة على منشآت أوكرانية للطاقة ومصانع معدات عسكرية وبنية تحتية للسكك الحديدية ودفاعات جوية ومخزونات للذخيرة، وفق الوزارة.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أنّ الضربات التي شنتها موسكو خلال الفترة من 20 إلى 27 نيسان جاءت ردًا على محاولات نظام كييف تدمير منشآت للطاقة ومنشآت صناعية روسية.

وشدّدت وزارة الدفاع الروسية على أنّ الضربات نُفذت باستخدام أسلحة دقيقة بعيدة المدى أُطلقت من البحر والجو، تشمل صواريخ كينجال فرط صوتية وطائرات مسيرة.

وقالت: “استهدفت وقصفت أيضًا تشكيلات من القوات الأوكرانية، إضافة إلى من وصفتهم بالمرتزقة الأجانب.”