مناصرو الحزب الإشتراكي يتظاهرون في مدريد لحض سانشيز على عدم الإستقالة

ناشد الآلاف من أنصار الحزب الاشتراكي الإسباني السبت رئيس الوزراء بيدرو سانشيز البقاء في منصبه بعدما قال إنه يفكر في الاستقالة إثر فتح تحقيق بحق زوجته.



وفاجأ رئيس الوزراء البالغ 52 عامًا والذي يتولى المنصب منذ 2018 إسبانيا الأربعاء بأنه يفكر في التنحي بعد إعلان محكمة في مدريد فتح هذا التحقيق بشبهة استغلال نفوذ وفساد إثر شكوى من جمعية قريبة من اليمين المتطرف.



وأكد سانشيز أنه سيعلن قراره الإثنين، وعلق نشاطاته حتى ذلك الحين.



وقد احتشد المناصرون الذين قدرت السلطات عددهم بـ12500 شخص خارج مقر الحزب في العاصمة، تزامنًا مع عقد اجتماع لقادته. ورددوا شعارات مثل "بيدرو رئيسًا"، ورفعوا لافتات كتب عليها "إسبانيا بحاجة إليك".



وقالت سارة دومينغيز، وهي مستشارة ثلاثينية شاركت في التحرك، لفرانس برس: "آمل أن يقول سانشيز الإثنين إنه سيبقى رئيسًا للوزراء".



واعتبرت أن "حكومته اتخذت إجراءات جيدة جدًا لصالح النساء، والأفراد المنتمين لمجتمع الميم، والأقليات".