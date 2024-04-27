إرتفاع حصيلة قتلى الفيضانات منذ آذار في كينيا إلى 76 شخصًا

لقي 76 شخصًا حتفهم منذ آذار في كينيا بسبب فيضانات نتجت من أمطار غزيرة، وفق ما أعلنت الحكومة السبت، داعيةً السكان إلى "الاستعداد لأمطار أكثر غزارة".



وتعرضت كينيا في الأسابيع الأخيرة لهطول أمطار غزيرة تطال شرق إفريقيا بسبب موجة جديدة من ظاهرة إل نينيو.



وقال المتحدث باسم الحكومة اسحق موورا السبت إن سيولًا خاطفة غمرت طرقًا وأحياء بأكملها، ما أدى إلى نزوح أكثر من 130 ألف شخص، معظمهم في العاصمة نيروبي.



وأضاف: "نعلن ببالغ الأسف عن الخسارة المأسوية لستة أرواح إضافية خلال الساعات الـ12 الماضية، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 76"، مشيرًا كذلك إلى إصابة 29 كينيًا وفقدان 19 آخرين.